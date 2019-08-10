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В стране и мире | Депутат обвинил вашингтонский обком в непогоде в России

10.08.2019|11:03
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Депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил, что непогода в России могла быть вызвана применением климатического оружия. Об этом он заявил в эфире программы 60 минут на телеканале «Россия», передает РИА Новости.

По его словам, поскольку у стран Запада нет гиперзвуковых ракет для противостояния с Россией, они испытывают климатическое оружие. «Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Пожары у нас, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает», — сказал парламентарий.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснял аномальную погоду в России стационарным циклоном над Уралом. Он говорил, что похолодание вызывают ветры, дующие с моря Лаптевых, с Карского моря и с Новой Земли.

Вечером 8 августа вещание федеральных каналов на несколько минут было прервано из-за сообщения о штормовом предупреждении. Синоптики предупредили о вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба.

По данным на 7 августа, площадь пожаров в Красноярском крае составила 859 006 гектаров. Леса горят также в Сибири, Бурятии и Якутии. Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.08.2019 11:33|

Шизофреник Журавлев.

Гость|10.08.2019 12:01|

журавлёв-долбоёб

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