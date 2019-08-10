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В стране и мире | Африканцы толпой пошли собирать бензин на месте ДТП и сгорели

10.08.2019|14:35
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Десятки человек погибли в Танзании из-за взрыва бензовоза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную радиостанцию TBC Taifa.

Инцидент произошел возле города Морогоро — примерно в 200 километрах к западу от административного центра страны Дар-эс-Салама. Люди пришли на место ДТП за бензином, вытекающим из перевернувшейся цистерны. В какой-то момент она взорвалась, в результате погибли по меньшей мере 57 человек, еще 65 пострадали.

«Много человек погибло, даже те, кто не крал бензин, потому что здесь людное место», — рассказал агентству один из очевидцев. По его словам, пламя было очень сильным и быстро распространялось, поэтому спасать пострадавших было очень трудно.

На кадрах с места происшествия, опубликованных в Twitter, видно, что десятки человек с канистрами собирают вылившееся горючее. При этом они спокойно стоят в лужах бензина. После взрыва на месте осталось множество обгоревших мотоциклов и тел.

Аналогичное ЧП произошло в мае неподалеку от столицы Нигера города Ниамей. Тогда погибли около 60 человек, решивших набрать топливо.

Источник — lenta.ru
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