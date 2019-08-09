09.08.2019 | 11:00

Врачи назвали 22-дневную веганскую диету, которой придерживается поп-певица Бейонсе, опасной для здоровья. Об этом сообщает The Independent.

Певица начала придерживаться диеты в преддверии фестиваля Coachella 2018 года, на котором она выступала. Месяц назад Бейонсе подробно рассказала о диете в промовидео, которое было выложено на ее официальном аккаунте на YouTube.

«Ни хлеба, ни углеводов, ни сахара, ни молочных продуктов, ни мяса, ни рыбы, никакого алкоголя. Я голодна!» — рассказала о принципах диеты певица. Несмотря на то, что диета рассчитана на 22 дня, Бейонсе придерживалась ее 44 дня. При этом потребление калорий певицей сократилось до 1,4 тысячи в день при норме в две тысячи калорий для женщин и 2,5 тысячи для мужчин.

По словам британской специалистки в области питания Даниэль О'Шонесси, диета певицы может привести к «дефициту питательных веществ» и недостаточному потреблению калорий.

«Обычному человеку может быть опасно следовать этой диете без команды диетологов и инструкторов, как это делает Бейонсе», — сказала О'Шонесси. Также специалистка отметила, что следование диете при активных занятиях фитнесом может привести к истощению.

Создатель диеты певицы Марко Борхес ответил на критику: «Бейонсе использовала комбинацию цельной растительной пищи и ежедневных упражнений как часть тяжелой подготовки к Coachella. В ходе диеты она достигла своих целей и смогла блестяще выступить на фестивале».

Ранее любимую многими знаменитостями кетодиету, при которой в пищу употребляются блюда с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, также признали небезопасной. По словам специалистов, она исключает из рациона наиболее полезные продукты.