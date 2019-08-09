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В стране и мире | В вопросе использования санкционных продуктов в России поставили точку

09.08.2019|16:30
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Министерство сельского хозяйства не поддержало запрет на уничтожение санкционной продукции. В ведомстве опасаются, что ее реализация может привести к увеличению нелегального оборота и сказаться на здоровье россиян, сообщает ТАСС.

Замглавы Минсельхоза Оксана Лут заявила, что запрещенная продукция ввозится на территорию страны чаще всего с поддельными сопроводительными документами, а то и вовсе без них. По ее словам, это угрожает безопасности России. В продуктах могут быть возбудители пищевых инфекций и организмы, вызывающие болезни у животных. Поэтому ведомство выступает за уничтожение запрещенной продукции.

Обращение в правительство на эту тему было направлено по инициативе депутатов фракции «Справедливая Россия». Лидер партии Сергей Миронов считает, что санкционные продукты, если они качественные, можно передавать в социальные учреждения для нуждающихся.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ранее ситуацию, заявил: «Безусловно, очень важно, чтобы санкционные продукты оставались именно санкционными и не превращались в поле деятельности для злоупотреблений».

Летом 2014 года Россия ввела запрет на импорт из США, Австралии, Норвегии, Канады и стран Евросоюза некоторых продовольственных товаров. Это стало ответом на антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине. С 2015 года попавшие под ограничительные меры продукты уничтожаются.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.08.2019 17:41|

То есть, получается, что министры заявили, что Контролёры не могут контролировать контролёров и их самих из-за жажды наживы!... Пусть, ять, возвращают зарплату!

Имя: Гость
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