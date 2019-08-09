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В стране и мире | Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца

09.08.2019|10:56
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Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.

По информации издания, второй ребенок, как правило, появляется у женщин в 30 лет, третий — в 31 год, четвертый — в 33 года, пятый и последующие — после 34 лет.

В последние 15 лет средний возраст деторождения у женщин заметно растет не только в России, но и во всем мире, отметил заведующий Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин. Он отметил, что это связано прежде всего с изменением образа жизни женщин. Так, по словам эксперта, современные женщины откладывают рождение ребенка из-за карьеры и образования.

Отмечается, что в России в прошлом году родилось 1,6 миллиона детей.

Ранее сообщалось, что, по данным центра репродукции и генетики «Нова Клиник», россиянки стали тянуть с первой беременностью до 37 лет. В 2013 году средний возраст пациенток, впервые ставших матерями, составлял 34,5 года, а в 2018-м — уже 37 лет. Отмечается, что пик фертильности у женщины наступает в 24 года. К 30 годам способность к деторождению снижается почти в два раза.

Источник — lenta.ru
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