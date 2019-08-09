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В стране и мире | ФСИН устроит турнир по вождению автозаков в день согласованного митинга в Москве

09.08.2019|15:01
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10 августа ФСИН России проведет в Москве турнир по вождению автозаков. Об этом в пятницу, 9 августа, в пресс-службе столичного управления ведомства сообщили ТАСС.

По данным агентства, мероприятие пройдет на базе управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне. В нем примут участие водители подразделений более чем из 10 регионов России. Каждый из них продемонстрирует навыки маневрирования с препятствием, знание правил дорожного движения, а также навыки стрельбы.

Уточняется, что турнир приурочен к Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы.

2 августа стало известно, что столичная мэрия согласовала проведение в Москве двух митингов 10 и 11 августа численностью до 100 тысяч человек каждый. Местом проведения акций в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму указан проспект Академика Сахарова.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.08.2019 15:31|

penzainform.ru писал(a):

10 августа ФСИН России проведет в Москве турнир по вождению автозаков
А мероприятие Оленевод Собянин согласовал???

Гость|09.08.2019 15:42|

Не страна, а зона.

Гость|09.08.2019 15:45|

Аххаха, жхут робята.

Гость|09.08.2019 15:51|

какая власть такие и конкурсы

Гость|09.08.2019 16:04|

Под видом конкурса в столицу из провинции направляют дополнительные "воронки". Идёт борьба с борцами с коррупцией.

Гость|09.08.2019 16:05|

Чемпионат России на Корточках, кто больше на кортах просидит. Ко Дню арестанта РФ. Скоро уже

Имя: Гость
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