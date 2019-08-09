09.08.2019 | 15:01

10 августа ФСИН России проведет в Москве турнир по вождению автозаков. Об этом в пятницу, 9 августа, в пресс-службе столичного управления ведомства сообщили ТАСС.

По данным агентства, мероприятие пройдет на базе управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне. В нем примут участие водители подразделений более чем из 10 регионов России. Каждый из них продемонстрирует навыки маневрирования с препятствием, знание правил дорожного движения, а также навыки стрельбы.

Уточняется, что турнир приурочен к Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы.

2 августа стало известно, что столичная мэрия согласовала проведение в Москве двух митингов 10 и 11 августа численностью до 100 тысяч человек каждый. Местом проведения акций в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму указан проспект Академика Сахарова.