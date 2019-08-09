09.08.2019 | 10:56

Американо-канадский актер Мэттью Перри, сыгравший Чендлера Бинга в популярном сериале «Друзья», стал вести затворнический образ жизни. Об этом сообщает RadarOnline.

Отмечается, что после перенесенной прошлым летом операции он практически перестал покидать расположенный в отеле пентхаус, который стоит семь тысяч долларов в сутки. Кроме того, 49-летний артист, который трижды проходил курс лечения от алкогольной зависимости, снова стал злоупотреблять спиртным, утверждает источник издания.

«Вряд ли кто-то узнает его [в отеле], потому что он такой неопрятный в сравнении с тем, каким его помнят люди. Он избегает контакта и почти не выходит до наступления темноты, за исключением сигареты или посещения больницы», — поделился собеседник.

В июне папарацци сфотографировали Мэттью Перри впервые за два года. Внешний вид актера вызвал беспокойство в Сети, так как на снимках он запечатлен в грязной одежде, с опухшими лицом и руками. Журналисты также обратили внимание на то, что у знаменитости отросли длинные неопрятные ногти.

Сам Перри с иронией отнесся к тому, что такие кадры появились в СМИ. В соцсетях он пообещал, что обязательно сходит на маникюр.