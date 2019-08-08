08.08.2019 | 11:20

Водитель экскурсионного автобуса, упавшего с обрыва в Новороссийске, по предварительным данным, заснул за рулем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.

По словам источника, водитель автобуса Hyundai догнал внедорожник Volkswagen Touareg. «Они двигались в попутном направлении. И после въезда в Touareg он улетел уже с обрыва», — уточнил источник.

Ранее в ГИБДД России называли версию, согласно которой Volkswagen Touareg врезался в автобус Hyundai, после чего оба транспортных средства съехали с обрыва.

В результате ДТП, по последней информации, погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Пострадали 30 пассажиров, из них пятеро — дети, двое находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 42 человека. Автобус принадлежал анапскому санаторию Федеральной налоговой службы «Эллада».

ДТП произошло около 22:35 7 августа на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский. Автобус столкнулся с легковым автомобилем и упал в кювет. В настоящий момент спасатели извлекают пострадавших из транспортного средства: эвакуированы 27 пострадавших, еще 16 находятся в автобусе.