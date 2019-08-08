Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|8 авг 2019|12:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
  73.19  |  $  65.27

В стране и мире | Водитель разбившегося в Новороссийске экскурсионного автобуса заснул за рулем

08.08.2019|11:20
Печать

Водитель экскурсионного автобуса, упавшего с обрыва в Новороссийске, по предварительным данным, заснул за рулем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.

По словам источника, водитель автобуса Hyundai догнал внедорожник Volkswagen Touareg. «Они двигались в попутном направлении. И после въезда в Touareg он улетел уже с обрыва», — уточнил источник.

Ранее в ГИБДД России называли версию, согласно которой Volkswagen Touareg врезался в автобус Hyundai, после чего оба транспортных средства съехали с обрыва.

В результате ДТП, по последней информации, погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Пострадали 30 пассажиров, из них пятеро — дети, двое находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 42 человека. Автобус принадлежал анапскому санаторию Федеральной налоговой службы «Эллада».

ДТП произошло около 22:35 7 августа на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский. Автобус столкнулся с легковым автомобилем и упал в кювет. В настоящий момент спасатели извлекают пострадавших из транспортного средства: эвакуированы 27 пострадавших, еще 16 находятся в автобусе.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|08.08.2019 11:27|

Ужас! Горе какое семьям! Дети погибли,слов нет...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!