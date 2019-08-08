08.08.2019 | 12:27

Жительница Екатеринбурга обратилась в городскую поликлинику № 2 с острой болью. Чтобы получить бесплатную медицинскую помощь, женщине предложили взять талон на дополнительный прием. ЦКБ, к которой относится поликлиника, оштрафуют на 75 тысяч рублей, сообщается на сайте пресс-службы Свердловского областного суда.

Уточняется, что женщина пришла на прием экстренно, пропустив повторную запись у акушера-гинеколога в силу объективных причин. «Пройдя все круги бесплатной медицины, женщина пошла на платный прием. Только там она смогла получить неотложную медицинскую помощь», — говорится в сообщении на сайте суда.

После этого случая пациентка написала жалобу в городское управление здравоохранения. Установлено, что сотрудники больницы допустили грубое нарушение требований лицензии, и составили административный протокол.

Представитель медучреждения попытался обжаловать постановление в Свердловском областном суде, ссылаясь на недоказанность неотложного состояния пациентки. Однако первоначальное решение суда оставили в силе, так как тяжелое состояние пациентки было подтверждено доказательствами. Городской больнице № 2 назначен штраф в размере 75 тысяч рублей.

Ранее в московском районе Текстильщики отказали в медицинской помощи местному жителю, которому стало плохо у входа в больницу, и посоветовали прохожей вызвать скорую. Он упал на проходной больницы и умер. После случившегося уволили охранника.