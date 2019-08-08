08.08.2019 | 16:54

Комитет Госдумы по транспорту и строительству подготовил новую версию законопроекта о регулировании деятельности такси. Согласно документу, отрасль ждут радикальные изменения, при этом поправки внесли без участия рабочей группы, представителей бизнеса, правозащитники и вовсе возмущены новыми правилами, пишет «Коммерсантъ».

Одно из положений законопроекта, например, запрещает работать без российского гражданства и прав. По словам председателя профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрея Кудинова, это очень странное решение, поскольку до 70 процентов работающих в такси — мигранты. Уход с рынка иностранцев грозит резким повышением цен на услуги такси. Также ограничение распространяется на лишенных прав в течение последнего года и лиц, имеющих судимость за особо тяжкие преступления.

Региональные власти смогут ввести аттестацию водителей на знание инфраструктуры города, а Минтранс займется урегулированием цен: скорректирует рыночные тарифы по своей методике. К юридическим лицам будет предъявлено еще больше требований. Их обяжут организовывать медосмотры шоферов, предоставлять справку о наличии парковочного места для машины после смены и состоять в реестре служб заказов такси. Для этого в каждом субъекте Федерации должно быть зарегистрировано отдельное юрлицо.

Водителям же нужно будет за свой счет установить в автомобиле тахограф для контроля режима труда и отдыха. Стоимость устройства начинается от 25 тысяч рублей. Это дорого, учитывая, что прибор нужно постоянно калибровать. Представители компаний опасаются, что подобное новшество подтолкнет водителей к переходу в нелегальный сектор. Права пассажиров в законопроекте вообще не учтены. В Общероссийском объединении пассажиров сказали, что теперь ответственность агрегаторов перед их клиентами станет практически нулевой, что приведет к снижению безопасности поездки.

Пресс-секретарь «Яндекс.Такси» Наталья Рожкова заявила, что подобные инициативы отбросят рынок в прошлое, приведут к росту теневого сектора, скачку цен и падению уровня безопасности поездок, обнулив развитие отрасли за последние годы. В Госдуме ответили, что это лишь предварительная версия закона, которую доработают осенью.

На данный момент работа такси регулируется федеральным законом и уставом, чьи нормы для данной сферы эксперты считают неактуальными. Разработка нового нормативного акта ведется более шести лет.