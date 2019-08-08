08.08.2019 | 13:35

На военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, также изделие загорелось. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

В результате происшествия погибли два специалиста, еще шесть человек — сотрудники Минобороны и предприятия-разработчика— получили травмы, утверждают в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что выбросов вредных веществ в атмосферу после происшествия не было, радиационный фон в норме.

О ЧП на полигоне стало известно ранее 8 августа. По данным источника ТАСС, «инцидент начался с судна», где произошел пожар при проведении работ гражданскими специалистами.

По информации властей, ЧП произошло на военном объекте в селе Ненокса Архангельской области. Около этого населенного пункта находится 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России. В открытых источниках говорится, что на этом полигоне проходят испытания «практически всех ракет», которыми вооружается российский флот, в частности баллистических, крылатых, противокорабельных и зенитных.