На военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, также изделие загорелось. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.
В результате происшествия погибли два специалиста, еще шесть человек — сотрудники Минобороны и предприятия-разработчика— получили травмы, утверждают в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что выбросов вредных веществ в атмосферу после происшествия не было, радиационный фон в норме.
О ЧП на полигоне стало известно ранее 8 августа. По данным источника ТАСС, «инцидент начался с судна», где произошел пожар при проведении работ гражданскими специалистами.
По информации властей, ЧП произошло на военном объекте в селе Ненокса Архангельской области. Около этого населенного пункта находится 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России. В открытых источниках говорится, что на этом полигоне проходят испытания «практически всех ракет», которыми вооружается российский флот, в частности баллистических, крылатых, противокорабельных и зенитных.
после того как прибрали к рукам крым и начали вести необъявленную войну с хохлами в россии все идет на перекосяк.
то падает, то взрывается, то тонет, то горит.......
проклятие ? ...карма ? совпадение?
раньше такого почти не было.