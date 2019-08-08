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В стране и мире | Минобороны объявило о взрыве при испытаниях реактивного двигателя

08.08.2019|13:35
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На военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, также изделие загорелось. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

В результате происшествия погибли два специалиста, еще шесть человек — сотрудники Минобороны и предприятия-разработчика— получили травмы, утверждают в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что выбросов вредных веществ в атмосферу после происшествия не было, радиационный фон в норме.

О ЧП на полигоне стало известно ранее 8 августа. По данным источника ТАСС, «инцидент начался с судна», где произошел пожар при проведении работ гражданскими специалистами.

По информации властей, ЧП произошло на военном объекте в селе Ненокса Архангельской области. Около этого населенного пункта находится 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России. В открытых источниках говорится, что на этом полигоне проходят испытания «практически всех ракет», которыми вооружается российский флот, в частности баллистических, крылатых, противокорабельных и зенитных.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.08.2019 13:58|

после того как прибрали к рукам крым и начали вести необъявленную войну с хохлами в россии все идет на перекосяк.

то падает, то взрывается, то тонет, то горит.......

проклятие ? ...карма ? совпадение?

раньше такого почти не было.

Гость|08.08.2019 14:00|

Гость писал(a):

после того как прибрали к рукам крым и начали вести необъявленную войну с хохлами в россии все идет на перекосяк.

то падает, то взрывается, то тонет, то горит.......

проклятие ? ...карма ? совпадение?

раньше такого почти не было.

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Гость|08.08.2019 14:04|

Ну о чём здесь можно говорить , твори добро добром вернётся, в нашем случае всё наоборот. Ни одного доброго дела за 20лет, результат налицо.

Гость|08.08.2019 14:08|

Гость писал(a):

после того как прибрали к рукам крым и начали вести необъявленную войну с хохлами в россии все идет на перекосяк.
Простите, а Курск - это тоже лохлы?

Гость|08.08.2019 14:09|

Гость писал(a):

Под Воронежем
Гость писал(a):
В Ачинском
Простите, но ведь любой дурачок может сводки происшествий сюда натаскать?

Гость|08.08.2019 14:10|

Гость писал(a):

Ну о чём здесь можно говорить , т
Да, лучше промолчать - за умного сойдёшь.

Имя: Гость
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