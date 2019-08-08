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В стране и мире | Избитой девочке из Ингушетии поставят протез вместо ампутированной руки

08.08.2019|16:45
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Врачи собираются установить протез семилетней Аише А. из Ингушетии, которую, предположительно, пытала родная тетя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

По его словам, первые полторы-две недели медики будут наблюдать за ребенком, после чего можно будет обсуждать тему протезирования. «Потом будет очень много вопросов с тем, чтобы ей сделать нормальный протез, чтобы она была полноценной девочкой. Я думаю, со временем обязательно будет протез», — сказал Рошаль.

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Медики до последнего надеялись сохранить руку и откладывали операцию. Накануне, 7 августа, девочке все же ампутировали омертвевшие кисть и часть предплечья правой руки.

Аиша А. поступила в больницу Назрани в тяжелом состоянии 4 июля, на следующий день ее отправили в Москву. На ее теле было множество ушибов, травм, следов от укусов и ожогов, рентген показал старые переломы ребер и обеих рук, компрессионные переломы некоторых позвонков. По делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка обвинение предъявлено ее тетке по линии отца. Малышка жила с ней с осени 2018-го. По версии следствия, в течение этого времени женщина била ребенка ремнем и отрезком шланга. Сейчас она арестована.

Источник — lenta.ru
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