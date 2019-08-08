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В стране и мире | Фейковые видео с Бузовой и Киркоровым стали использовать для обмана россиян

08.08.2019|09:42
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Эксперты Group-IB Brand Protection рассказали в своем Telegram-канале о том, как в интернете стали появляться фейковые видео с лицами известных людей.

В них в том числе использовались образы музыкантов Егора Крида и Филиппа Киркорова, юмориста Михаила Галустяна, певицы Ольги Бузовой и других звезд.

По словам специалистов, фальшивые ролики создаются с помощью наложения лиц известных людей, якобы говорящих о розыгрыше ценных призов, таких как смартфоны и автомобили. Для этого используется технология Deep Learning, заменяющая движения губ и речь человека.

Ссылки из таких публикаций зачастую приводят пользователей на мошеннические и фишинговые сайты, где от них просят личные данные, в том числе информацию с банковских карт.

Эксперты подчеркнули, что подобные махинации опасны и для знаменитостей — из-за таких фейковых роликов они начинают ассоциироваться с мошенничеством или рекламируемыми товарами.

Ранее актер Киану Ривз якобы смог предотвратить ограбление магазина и обезвредить преступника. Но на самом деле авторы использовали технологию deepfake, позволяющую смонтировать лицо знаменитости на любого человека.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.08.2019 10:53|

Да хватит уже. Наслышаны. Это всё происки гнилого Запада!

Гость|08.08.2019 10:58|

и где они телефоны берут?!

Имя: Гость
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