08.08.2019 | 12:25

Верховный суд России принял прецедентное решение не штрафовать банк за жесткую работу с заемщиком, что может привести к злоупотреблениям со стороны работников кредитных учреждений. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

Речь идет о деле «Плюс-банка» против одной из клиенток, которая взяла кредит на автомобиль и перестала его выплачивать. Женщина позднее обратилась в суд с заявлением о том, что сотрудники банка оказывали на нее «психологическое давление с использованием нецензурных выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство».

Женщина, в частности, сообщила, что в ее адрес поступали угрозы применения физической силы и причинения вреда здоровью. Суд первой инстанции оштрафовал кредитное учреждение, однако банк дошел до Верховного суда, который отменил это решение.

Теперь суды первых инстанций будут руководствоваться постановлением Верховного суда при вынесении решений по подобным делам, считает глава «Юридического бюро № 1» Юлия Комбарова. «Фактически дан "зеленый свет" агрессивному стилю работы отделов взыскания банков», — пояснила она.

Ранее Федеральная служба судебных приставов штрафовала банки за нарушения законодательства по взысканию просроченной задолженности наравне с коллекторами, однако против этого выступал Центробанк. Чтобы устранить коллизию, Минюст разработал специальный законопроект, но его не поддержал регулятор, вновь не соглашаясь с распространением административной ответственности на кредитные организации.

В ЦБ поясняли, что «право применения регулятором мер воздействия к кредитным организациям», в том числе при нарушении правил взыскания задолженности, «уже содержится в законе "О Центральном банке"». В регуляторе отметили, что работа над законопроектами продолжается.