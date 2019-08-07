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В стране и мире | В Сочи суд лишил квартир жителей целого дома

07.08.2019|14:56
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Владельцев квартир в сочинском жилом комплексе «Имеретинский парк» оставили без прав собственности на недвижимость. Суд признал дом, где уже проживали люди, незаконной постройкой. Об этом сообщает RT.

Решение о признании дома на Перелетной улице нелегально возведенным было принято в декабре 2018-го. Жильцы подали апелляции, но Краснодарский краевой суд на заседании 6 августа отказался их удовлетворить. Здание оказалось вне закона из-за превышения допустимой для Имеретинской низменности высоты.

«Прекращены права всех собственников, включая семьи с детьми и людей, выплачивающих ипотеку и потративших на покупку жилья маткапитал. Люди после заседания плакали, страшно видеть эти слезы отчаяния. Мы теперь бесправные», — сообщила телеканалу юрист Кристина Мелашенко, защищавшая интересы владельцев квартир.

В соответствии с судебным решением жителей дома могут выселить в принудительном порядке. Само здание при этом, вероятно, будет снесено.

Осенью 2018-го исполняющего обязанности заместителя мэра Сочи Ивана Бомбергера и главного архитектора города Владимира Малова задержали по подозрению в выдаче незаконных разрешений на строительство. Весной 2019-го Бомбергер был освобожден, при этом он остался под следствием по обвинению в превышении должностных полномочий. В мае чиновника признали самым богатым вице-мэром Сочи.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.08.2019 15:19|

Людей жалко. Ипотеку то им никто не прекратит.

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