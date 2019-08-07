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В стране и мире | В России придумали Конституцию для детей в стихах

07.08.2019|12:10
Печать

В России придумали специальное пособие для изучения детьми Конституции, пишут «Известия». В книге положения документа изложены в стихах. В работе над изданием приняли участие эксперты Совета Федерации, Ассоциации юристов России, фонда «Стратегия будущего» и Института развития местных сообществ.

Детская Конституция содержит 121 страницу и рассчитана на школьников от 8 до 14 лет, рассказал один из разработчиков пособия - вице-президент фонда «Стратегия будущего» Антон Семикин. Иллюстрации к книге сделали сами дети в рамках конкурса «Если бы я был президентом», который прошел в школах России в марте — мае 2019 года.

В стихах пересказаны первые две главы Конституции («Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина»). Авторы специально акцентировали внимание на «базовых ценностях», отметил Семикин.

В книге детям рассказали о воинской обязанности:

Когда в твоей защите будет

Нуждаться Родина твоя,

Рука агрессора нависнет,

Сгустятся в небе облака,

Ты на ее защиту встанешь

И в руку ты ружье возмешь

И будешь защищать Россию,

А может, за нее падешь.

Об обязательных платежах:

И как в партнерских отношеньях

От вас обязанностей ждут:

Платить налоги регулярно,

Ведь гражданами нас зовут.

О том, что незнание закона не освобождает от ответственности:

И кто законы нарушает,

Наказан будет тот всегда,

А кто закона вдруг не знает,

Ответит все равно сполна.

Судебная власть в пособии представлена в роли мудрой совы, от «зорких глаз» которой не уйти. В «выписках из дел Лесного судопроизводства» авторы разбирают нарушения гражданских прав на примере сказочных ситуаций. При этом о праве пользования родным языком авторы сообщают на примере украинского кризиса:

Теперь война на Украине,

Где русских тоже много есть,

А им язык их запретили

И разожгли войну и месть.

Ранее, в июле, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что основные положения Конституции России не нуждаются в радикальных поправках, однако отдельные уточнения возможны. По ее словам, она поддерживает усиление роли парламента. Однако спикер Совфеда подчеркнула, что это не сделает Россию парламентской республикой.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.08.2019 12:46|

Про нефть, газ забыли.

А это нефть чувак!

Принадлежит тебе, ему соседу твоему, всем Россиянам

А ВТРУБАХ Сечина она такая вот у нас страна!

Гость|07.08.2019 13:07|

а будет конституция для пенсионеров врачей депутатов

Гость|07.08.2019 13:11|

для депутатов и олигархов с матюками а для путина отдельную

Гость|07.08.2019 13:13|

Ваабче за чтение вслух этой брошуры у нас можно 15 суток схлопотать. А на дитев административка распростроняется?

Гость|07.08.2019 13:18|

Гость писал(a):

Ваабче за чтение вслух этой брошуры у нас можно 15 суток схлопотать.
Я раз схлопотал, читал вслух под окном у соседей. В три часа ночи. Да. Правда читал я сонеты Петрарки, а мамаша-ведьма соседки - 02 позвонила.

Гость|07.08.2019 13:32|

Не читай соседям, сходи перед Госдумой или на Красной площади почитай, узнаешь результат.

Гость|07.08.2019 13:36|

penzainform.ru писал(a):

Когда в твоей защите будет

Нуждаться Родина твоя,

.....

И в руку ты ружье возмешь

И будешь защищать Россию,

Схерали? В защите будет нуждаться моя Родина (Таджикистан), а защищать я должен какую то Россию?

Гость|07.08.2019 13:36|

Сказочная страна, сказочный президент...

Гость|07.08.2019 13:39|

Дурачки комментируют. Бездельники.

Гость|07.08.2019 13:39|

Статья 4. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. 1. Полномочия члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы прекращаются досрочно в случаях: е) вступления в законную силу решения суда об ограничении дееспособности члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы либо о признании их недееспособными; 5. Постановление Государственной Думы о прекращении полномочий депутата Государственной Думы по основаниям, предусмотренным пунктами "в", "в.1", "в.2", "в.3", "в.4" и "г" части первой настоящей статьи, принимается не позднее чем через 30 дней со дня принятия органом, образованным (определенным) в соответствии с Регламентом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации для рассмотрения вопросов, связанных с досрочным прекращением полномочий депутата Государственной Думы, решения об установлении оснований для досрочного прекращения полномочий депутата Государственной Думы. Указанный орган проверяет и оценивает фактические обстоятельства, служащие основаниями для досрочного прекращения полномочий депутата Государственной Думы, а также принимает решение об установлении оснований для досрочного прекращения полномочий депутата Государственной Думы в порядке и сроки, которые устанавливаются Регламентом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. МАТВИЕНКО КУДА ПРОПАЛА БУКВА Е ТЫ РАДИ ЖИРИНОВСКОГО КОНСТИТУЦИЮ СТАВИШЬ ПОД СОМНЕНИЕ

Имя: Гость
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