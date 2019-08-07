Одной из последних увидевших свет песен Вилли Токарева стала композиция, прославляющая главу Чечни Рамзана Кадырова. Записью в среду, 7 августа, поделился в Instagram министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Чиновник отметил, что «эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове» ему прислала супруга Токарева «почти сразу» после его смерти.
«Кто стал деревья в Грозном сажать,
Думать, мечтать о мире,
Кто заставил Чечню уважать?
Это Рамзан Кадыров.
Он простой и благородный,
Ставший любимец народный.
Танцует и песни поет
И утверждать не устает:
"Всех роднее для меня
Моя любимая Чечня.
Чечню ни за что я не продам.
Я за нее и жизнь отдам"», — поется в композиции.
Завершается песня словами «Чечня — это сказка, Чечня — это быль, Чечня — это значит кадыровский стиль».
Умаров подчеркнул, что не является поклонником Токарева, однако в детстве «украдкой слушал его "вещи" о нелегкой судьбе советских эмигрантов».
О смерти Вилли Токарева стало известно в воскресенье, 4 августа. Исполнителю было 84 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
КАДЫРОВ ПРЕСТУПНИК.