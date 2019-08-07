07.08.2019 | 14:37

Одной из последних увидевших свет песен Вилли Токарева стала композиция, прославляющая главу Чечни Рамзана Кадырова. Записью в среду, 7 августа, поделился в Instagram министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Чиновник отметил, что «эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове» ему прислала супруга Токарева «почти сразу» после его смерти.

«Кто стал деревья в Грозном сажать,

Думать, мечтать о мире,

Кто заставил Чечню уважать?

Это Рамзан Кадыров.

Он простой и благородный,

Ставший любимец народный.

Танцует и песни поет

И утверждать не устает:

"Всех роднее для меня

Моя любимая Чечня.

Чечню ни за что я не продам.

Я за нее и жизнь отдам"», — поется в композиции.

Завершается песня словами «Чечня — это сказка, Чечня — это быль, Чечня — это значит кадыровский стиль».

Умаров подчеркнул, что не является поклонником Токарева, однако в детстве «украдкой слушал его "вещи" о нелегкой судьбе советских эмигрантов».

О смерти Вилли Токарева стало известно в воскресенье, 4 августа. Исполнителю было 84 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.