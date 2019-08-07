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В стране и мире | Последняя песня Вилли Токарева оказалась про Кадырова

07.08.2019|14:37
Печать

Одной из последних увидевших свет песен Вилли Токарева стала композиция, прославляющая главу Чечни Рамзана Кадырова. Записью в среду, 7 августа, поделился в Instagram министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Чиновник отметил, что «эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове» ему прислала супруга Токарева «почти сразу» после его смерти.

«Кто стал деревья в Грозном сажать,

Думать, мечтать о мире,

Кто заставил Чечню уважать?

Это Рамзан Кадыров.

Он простой и благородный,

Ставший любимец народный.

Танцует и песни поет

И утверждать не устает:

"Всех роднее для меня

Моя любимая Чечня.

Чечню ни за что я не продам.

Я за нее и жизнь отдам"», — поется в композиции.

Завершается песня словами «Чечня — это сказка, Чечня — это быль, Чечня — это значит кадыровский стиль».

Умаров подчеркнул, что не является поклонником Токарева, однако в детстве «украдкой слушал его "вещи" о нелегкой судьбе советских эмигрантов».

О смерти Вилли Токарева стало известно в воскресенье, 4 августа. Исполнителю было 84 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.08.2019 14:52|

КАДЫРОВ ПРЕСТУПНИК.

Гость|07.08.2019 15:17|

Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти

Гость|07.08.2019 15:26|

Вот потому и сдох, что вместо Господа-Бога, начал славить бандитов и боевиков. Горит теперь в Аду!

Имя: Гость
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