07.08.2019 | 16:33

Рекрутинговый сервис «Работа.ру» узнал, на что в первую очередь обращают внимание представители компаний при собеседовании кандидатов. Исследование опубликовано на сайте сервиса.

Больше всего внимания представители компаний обращают на внешний вид кандидатов, об этом рассказали 71 процент опрошенных рекрутеров и представителей HR. На втором месте — пунктуальность (67 процентов), замыкает тройку — интерес к должности и реальное соответствие кандидата требованиям в вакансии (по 61 проценту респондентов).

В пятерке наиболее упоминаемых факторов оказались: воспитание и манера поведения (57 процентов) и соответствие резюме реальному опыту и компетенциям (53 процента). Чуть менее важными для работодателей оказались вопросы, которые задает кандидат (52 процента), честность кандидата (42 процента), отзывы кандидата о предыдущих местах работы (41 процент), коммуникационные навыки (37 процента).

Зарплатные ожидания кандидатов оказались только на 10 месте. Самыми невостребованными факторами собеседования оказались хобби и увлечения кандидата — лишь 7 процентов работодателей это интересовало, аналогичный уровень важности у аккуратности по отношению к вещам (те же 7 процентов). Вряд ли на решение о работе повлияет также наличие рекомендаций, об их важности заявили лишь 8 процентов работодателей, и завышенная или заниженная самооценка кандидата (12 процентов). Невостребованным оказалось и личное обаяние — лишь 13 процентов.