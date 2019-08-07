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В стране и мире | Любознательный россиянин остановил поезд камнями

07.08.2019|14:33
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В городе Карталы Челябинской области 15-летний подросток из любопытства положил несколько камней и железнодорожных подкладок на рельсы, чтобы посмотреть, что будет, когда по ним проедет поезд. Из-за этого на перегоне экстренно остановился электропоезд Тобол — Карталы. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Вынужденная стоянка поезда продлилась 12 минут, сообщили в управлении. В результате резкой остановки никто не пострадал.

Транспортные полицейские установили виновника происшествия. В отношении его законного представителя составили протокол по статье 5.35 КоАП («Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). С подростком и его родителями также провели профилактическую беседу инспекторы по делам несовершеннолетних.

Ранее в Уфе 12-летний школьник в шутку позвонил в экстренные службы и потребовал 5 миллионов рублей, угрожая подорвать гранату. В отношении родителей школьника составлен протокол по статье 5.35 КоАП. Мальчика поставят на профилактический учет.

Источник — lenta.ru
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