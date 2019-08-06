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В стране и мире | За 12 часов в российском регионе выпала полуторамесячная норма осадков

06.08.2019|14:19
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За 12 часов в Ульяновской области выпала полуторамесячная норма осадков. Об этом сообщил глава региона Сергей Морозов. Его слова приводятся на сайте правительства Ульяновской области.

«На устранение последствий непогоды в региональном центре и в муниципальных образованиях сейчас мобилизованы все ресурсы и вся спецтехника для ремонтно-восстановительных работ, работают десятки бригад», — заявил Морозов. Отмечается, что для устранения последствий наводнения задействовано более сотни единиц техники.

По словам министра энергетики, ЖКХ и городской среды Ульяновской области Александра Черепана, порывистый ветер привел к обрыву проводов и аварийному срабатыванию защитных устройств. Так, за прошедшие сутки в регионе было зафиксировано почти тридцать отключений электроэнергии в 14 муниципальных образованиях.

Больше всего пострадали Ульяновск (40 заявок по протечкам) и Димитровград (29 обращений). В Ульяновске было подтоплено 26 дворовых территорий, 16 частных домов и 12 домов в районе Димитровградского автоагрегатного завода.

Фото затопленного региона публикует Telergam-канал «360».

Сильный паводок произошел в Иркутской области в конце июня. Наводнение было вызвано сильными дождями и подъемом уровня рек. Спустя месяц ситуация в регионе снова ухудшилась. 28 июля уровень воды в реке Ия в Тулунском районе превысил критическую отметку в 700 сантиметров. В связи с этим из подтопленных районов за сутки эвакуировали более тысячи человек.

Источник — lenta.ru
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