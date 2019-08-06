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В стране и мире | В России вступило в силу новое наказание за препятствование работе врачей

06.08.2019|11:16
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В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за создание помех работе медиков, в том числе за отказ пропустить автомобиль скорой помощи. Об этом сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Соответствующие поправки внесли в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Новое наказание предусматривает штраф от трех до пяти тысяч рублей, а также лишение прав на срок от трех месяцев до года. Раньше за отказ предоставить преимущество автомобилю скорой помощи с включенной сиреной и мигалками полагался штраф до 500 рублей либо лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

В силу также вступили изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, согласно которым наступает ответственность за воспрепятствование работе врачей. Помехи в оказании помощи пациенту будут наказываться по статье 124.1 УК. Если в результате был причинен тяжкий вред здоровью больного, наказание составит до двух лет лишения свободы. В случае смерти пациента срок увеличивается до четырех лет. Умышленное причинение тяжкого вреда или угроза врачу будут наказываться лишением свободы на пять лет.

Закон был принят Госдумой 16 июля и стал ответом на многочисленные случаи нападения россиян на работников скорой помощи. Президент Владимир Путин подписал его 26 июля.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.08.2019 11:40|

Жоповозов к ногтю!

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