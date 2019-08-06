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В стране и мире | Россиянин поймал щуку размером с человека

06.08.2019|15:05
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Житель Новосибирска Дмитрий Гисс выловил в реке Оби гигантскую щуку. О своем улове он сообщил на рыболовном форуме FishingSib.

Гисс рассказал, что последние четыре года ловит рыбу на спиннинг по рекомендации лучшего друга. Как правило, за сезон новосибирцу удавалось выудить до десяти особей. Ранее самым крупным его уловом была щука весом 2,5 килограмма.

«Всегда представлял, какие ощущения испытывают рыбаки, когда ловят трофейную рыбу, — признался Гисс. — И вот это случилось».

Россиянину удалось поймать щуку весом 13,5 килограмма и 130 сантиметров в длину. Гисс подчеркнул, что вытащить улов на берег оказалось непросто, поскольку рыба сопротивлялась. «Щука сделала столько пируэтов, но после пяти минут борьбы она сдалась. [Взял ее] рукой за жабры и [вынес] на берег», — вспоминает рыбак.

Щука — рыба семейства щуковых, распространенная в пресных водах Евразии и Северной Америки. Особи этого вида живут в прибрежных зонах, в водных зарослях, в непроточных или слабопроточных водах. В среднем щука вырастает до метра в длину и весит около восьми килограммов.

В июле сообщалось, что в Кировской области рыбак поймал в реке Вятке сома размером с человека. Мужчину в камуфляжной куртке сфотографировали на берегу водоема с огромной рыбой в руках. «Малыш сом из Вятки! — подписал автор публикации. — Взял на квок».

Источник — lenta.ru
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Гость|06.08.2019 15:39|

Путина переловил. Нельзя такую новость, почему не прошла цензуру?

Гость|06.08.2019 15:45|

penzainform.ru писал(a):

«Щука сделала столько пируэтов, но после пяти минут борьбы она сдалась.
13,5 килограммовый щурь и всего пять минут?...

сдается мне, что кто то, звездит про спиннинг...

Гость|06.08.2019 15:46|

Дурачок тут как тут, не спит не ест

Гость|06.08.2019 15:48|

Гость писал(a):

Дурачок тут как тут, не спит не ест
поешь, а то помрешь и без тебя скучно будет

Гость|06.08.2019 15:49|

Такой "крокодил" да за 5 мин.,очень большие сомнения.

Гость|06.08.2019 15:53|

Гость писал(a):

Дурачок тут как тут, не спит не ест
незвезди!

ох и горазд ты врать, про то, что не спишь... - ты же, не так давно, заявлял, что проснулся...

Гость|06.08.2019 15:55|

Гость писал(a):

Такой "крокодил" да за 5 мин.,очень большие сомнения.
В Сибири мужики суровые, у них не побалуешь

Имя: Гость
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