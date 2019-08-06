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В стране и мире | Прокуратура потребовала забрать сына у вышедшей с ним на митинг в Москве пары

06.08.2019|15:01
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Прокуратура потребовала отнять ребенка у семейной пары, которая взяла его с собой на несогласованную акцию в Москве 27 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как заявили в прокуратуре, отец ребенка не сможет проголосовать на выборах в сентябре, так как у него лишь временная регистрация в Москве. Отмечается, что во время митинга родители передали ребенка третьему лицу, подвергнув таким образом опасности его жизнь и здоровье. Это также «повлекло причинение ему физического и морального вреда».

«Таким образом супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына», — говорится в сообщении прокуратуры. Ведомство направило в суд заявление о лишении их родительских прав.

Имя третьего лица, которому родители передали ребенка, не уточняется. Однако 5 августа Следственный комитет со ссылкой на открытые источники сообщил, что участник несогласованной акции Сергей Фомин, «покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода через оцепление». Фомина объявили в розыск, так как он скрылся от следствия.

27 июля в центре Москвы прошло шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком не зарегистрировал на выборы якобы из-за большого брака в подписях. По разным подсчетам, количество участников акции составило от 3,5 до 10 тысяч человек. Было задержано более тысячи человек. 30 июля СК сообщил о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.08.2019 15:15|

Сами дебилы, так еще и чужими детьми прикрываются. За такое нужно за решетку без права переписки

Гость|06.08.2019 15:17|

Сейчас начнется, всех чертей будут на людей спускать.

Гость|06.08.2019 15:41|

Да по... чо там кого пронес.

Гость|06.08.2019 15:43|

Меня тоже пронесли... Или пронесло... Как правильно сказать, где тутошний грамматей-самоучка?

Гость|06.08.2019 15:49|

Лишить родительских прав алкоголиков, наркоманов,,, родителей, надо кучу доказательной базы собрать. А здесь так просто. Даже условия минимум не проверили, где ребёнок живёт. Интересно, наблюдаем дальше.

Гость|06.08.2019 15:50|

Еще и кота у них отберите!

Гость|06.08.2019 15:53|

И зажарьте!

Гость|06.08.2019 15:54|

все приемы в ход пошли лишь бы напугать россиян не бунтовать

Гость|06.08.2019 15:57|

Гость писал(a):

напугать россиян не бунтовать
Бунтовать - это к скакунам. Это по их части.

Гость|06.08.2019 16:08|

Такой идиотизм только в рашке-усрашке могли придумать...

Гость|06.08.2019 16:11|

А вот и дурачок встрепинулся

Гость|06.08.2019 16:15|

Гость писал(a):

А вот и дурачок встрепинулся
молодец.

ты позавтракал?

Гость|06.08.2019 16:16|

Кота ему предложи на завтрак. Жареного. С шерстью

Имя: Гость
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