06.08.2019 | 15:01

Прокуратура потребовала отнять ребенка у семейной пары, которая взяла его с собой на несогласованную акцию в Москве 27 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как заявили в прокуратуре, отец ребенка не сможет проголосовать на выборах в сентябре, так как у него лишь временная регистрация в Москве. Отмечается, что во время митинга родители передали ребенка третьему лицу, подвергнув таким образом опасности его жизнь и здоровье. Это также «повлекло причинение ему физического и морального вреда».

«Таким образом супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына», — говорится в сообщении прокуратуры. Ведомство направило в суд заявление о лишении их родительских прав.

Имя третьего лица, которому родители передали ребенка, не уточняется. Однако 5 августа Следственный комитет со ссылкой на открытые источники сообщил, что участник несогласованной акции Сергей Фомин, «покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода через оцепление». Фомина объявили в розыск, так как он скрылся от следствия.

27 июля в центре Москвы прошло шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком не зарегистрировал на выборы якобы из-за большого брака в подписях. По разным подсчетам, количество участников акции составило от 3,5 до 10 тысяч человек. Было задержано более тысячи человек. 30 июля СК сообщил о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках.