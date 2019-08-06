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В стране и мире | Мужчина играл на сломанном телефоне и едва не лишился пальца

06.08.2019|11:18
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Житель Малайзии едва не лишился пальца после того, как несколько месяцев пользовался телефоном с поврежденным защитным стеклом. Об этом сообщает информационный портал Asia One.

23-летний Азуан Икбал Абдулла Сани (Azuan Iqbal Abdullah Sani) четыре месяца не менял треснувшее защитное стекло на смартфоне. При этом он активно пользовался устройством и много играл на нем. В какой-то момент мужчина обнаружил, что большой палец на его правой руке распух и на нем появились черные пятна.

Сани обратился к врачу, ему диагностировали бактериальную инфекцию и прописали антибиотики и обезболивающее. Малайзиец принимал лекарства, однако палец продолжал опухать и боль только усиливалась.

Тогда мужчина отправился в частную больницу. Доктора направили его на срочную операцию по удалению осколков стекла из пальца. Медики предупредили Сани, что отсрочка могла бы привести к ампутации пальца.

«Я полностью виноват в том, что произошло, потому что заменить защитное стекло легко, и я должен был сделать это. Надеюсь, это послужит уроком для других», — признался журналистам малайзиец. Сани уже выписали из больницы, его палец заживает.

В середине июля сообщалось о мужчине из Таиланда, который заряжал мобильный телефон, лежа в кровати, и скончался во сне от удара током. Тело погибшего обнаружил его старший брат.

Источник — lenta.ru
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