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В стране и мире | ФСБ сможет блокировать сайты без суда и Роскомнадзора

06.08.2019|11:14
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Одна из структур ФСБ сможет инициировать разделегирование различных доменов сайтов, если они будут признаны нарушающими закон. Как сообщает «Коммерсантъ», такое право получил Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).

В составе Координационного центра доменов структура будет бороться с различными источниками виртуальных атак. Предполагается, что структура будет следить за такими опасными явлениями, как фишинговые кампании, атака зараженным ПО или бот-сетями.

Новый статус позволит НКЦКИ ФСБ напрямую жаловаться на подозрительные ресурсы регистраторам доменов. Несмотря на то что разделегирование не описано российским законодательством как запретная мера, подразделение фактически сможет оперативно блокировать ресурсы: прекращение делегирования имен по сути блокирует сайт. Отныне процедура будет проходить намного быстрее, чем через суд и надзорное ведомство (Роскомнадзор).

Соглашение о присоединении структуры подписано 30 июля. Координационный центр был создан по приказу директора ФСБ осенью 2018 года.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.08.2019 11:28|

Так постепенно интернет в стране переходит под контроль чк.

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