05.08.2019 | 17:42

Власти Иркутской области и ряда других регионов искажали статистику по масштабным лесным пожарам. Об этом в понедельник, 5 августа, передает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру России.

По словам прокурора главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Романа Федосова, параметры пожаров занижались, а из-за этого на них не успевали адекватно отреагировать.

Еще одной проблемой он назвал волокиту. Он уточнил, что из-за бюрократических задержек власти Приангарья не увеличили вовремя группировку для тушения пожаров.

Представитель профильного главка Генпрокуратуры отметил, что в Бурятии случаев искажения данных выявлено не было. По Красноярскому краю проверка еще идет, однако правоохранительные органы региона «недорабатывают», рассказал он. Так, в прошлом году по факту поджога леса возбудили лишь одно уголовное дело, «что говорит о недостаточной работе в этом отношении», заключил Федосов.

На прошлой неделе площадь лесных пожаров в России оценивалась в три миллиона гектаров. В нескольких регионах страны был введен режим чрезвычайной ситуации. По указу президента к тушению были подключены силы Минобороны. По данным Счетной палаты, ущерб за первое полугодие 2019-го может составить 2,4 миллиарда рублей.