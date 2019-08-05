Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|5 авг 2019|16:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |
  72.90  |  $  65.10

В стране и мире | Сбившему трех человек российскому депутату отменили приговор

05.08.2019|15:19
Печать

Верховный суд Якутии отменил приговор бывшему депутату Госсобрания республики Николаю Румянцеву, который, будучи за рулем автомобиля, сбил трех пешеходов, один из которых сразу скончался. Об этом сообщается в карточке дела на сайте суда.

В мае Якутский городской суд признал Румянцева виновным по части 4 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), его приговорили к трем годам и шести месяцам колонии-поселения, передавал «Интерфакс».

Решение об отмене приговора было вынесено 30 июля, обратила внимание «Медиазона».

Инцидент произошел в сентябре 2017 года в районе села Сырдах. Депутат на внедорожнике Nissan Patrol сбил трех пешеходов. Один из них умер на месте, еще двоих госпитализировали с травмами и ушибами. Тогда нетрезвый депутат пытался объяснить произошедшее отсутствием уличного освещения и сильным дождем.

Румянцев настаивал, что выпил алкоголь после ДТП, а также утверждал, что потерпевшие переходили дорогу в неустановленном месте. Следствие считало, что на момент аварии они находились на обочине.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|05.08.2019 15:30|

Само собой. Не наказывать же депутата! Поди не либераст какой то, на митингах не скачет. А пешеходы.. да наплевать на них, пусть не ходят там где господин едет, да и бабы ещё нарожают.

Гость|05.08.2019 15:33|

едрисня своих не сажает.

Гость|05.08.2019 15:34|

Какой партии татупед?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!