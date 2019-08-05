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В стране и мире | Российский таксист принял роды у пассажирки

05.08.2019|12:53
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Петербургский таксист принял роды у пассажирки, которая ехала рожать в Санкт-Петербург из Сертолово. Об этом «Фонтанке» рассказала начальница диспетчерской службы местного такси Наталья.

По словам Натальи, днем 3 августа беременная женщина с подругой попросила довезти их до Санкт-Петербурга, где они хотели вызвать скорую. Они объяснили, что после звонка местным медикам им посоветовали ехать в Выборг, но роженица предпочла Петербург.

Как пишет «Московский комсомолец», у женщины к тому моменту уже отошли воды, однако она решила пересечь границу между областью и городом и вызвать скорую помощь с территории Санкт-Петербурга. Она заранее вызвала медиков на Выборгское шоссе возле КАД.

Таксист доставил женщин в указанную точку, однако остался вместе с ними ждать медиков. Женщина сидела на заднем сиденье, когда у нее начались роды. Водитель рассказал, что увидел головку младенца, и ему «оставалось только руки подставить, принять его и положить маме на живот». Новорожденного и женщину передали скорой, их увезли в роддом.

Ранее сообщалось, что в Чечне появилось такси только для женщин. Специальная служба такси «Мехкари» (с чеченского — «девушки») уже выпустила на линию пять машин с женщинами за рулем. Если спрос вырастет, число машин может увеличиться до 20. Заявки от мужчин операторы принимать не будут.

Источник — lenta.ru
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