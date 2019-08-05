05.08.2019 | 14:17

В лондонской галерее современного искусства Тейт Модерн 17-летний подросток скинул шестилетнего мальчика со смотровой площадки на десятом этаже. Об этом очевидцы рассказали изданию The Sun.

По словам гулявших с детьми по галерее незадолго до инцидента, подросток вел себя странно. Он все время держал руки за спиной, вглядывался в посетителей, стоя у стены. Также очевидцы отметили, что он ходил по галерее «целую вечность» и пристально смотрел на родителей с детьми. Как только парень отошел от стены, послышались крики и плач женщины.

Свидетели рассказали, что подросток пытался убежать, но его задержали до приезда полиции. Также по словам очевидцев, некий мужчина ударил парня по лицу, когда узнал, что случилось. Подростка передали полиции, его допрашивают.

В настоящее время пострадавший ребенок находится в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

Работница галереи Нэнси Барнфилд рассказала изданию, что при задержании парень был «пугающе спокоен». Она добавила, что он был белым, небритым и одет в голубую майку.