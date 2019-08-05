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В стране и мире | Молодым россиянам захотели запретить кредиты

05.08.2019|12:09
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Россиянам младше 25 лет нужно выдавать кредиты только на образование или покупку жилья. С таким предложением к премьер-министру России Дмитрию Медведеву обратился депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, пишет РИА Новости.

Молодежь, только достигшая совершеннолетия, часто злоупотребляет кредитами и берет их на модные гаджеты, дорогие автомобили, отдых за рубежом, считает Петров. Однако такое отношение к заемным средствам не соответствует изначальным целям потребительского кредитования, приводит к повышенному спросу и к тому, что банки начинают активно выдавать молодежи займы.

По словам Петрова, кредитование молодежи до 25 лет негативно влияет на государственные интересы по поддержке развития института брака, деторождения и инвестиций в будущее. Он также отметил, что более половины россиян от 18 до 35 лет так или иначе являются должниками банков из-за кредитов.

Ранее сообщалось, что российские банки стали охотнее выдавать кредитки на суммы от 100 до 200 тысяч рублей 18-летним неработающим подросткам. Потенциальных клиентов банки находят среди детей, у которых были детские и подростковые дебетовые карты. Кредитные карты с такими лимитами подросткам могут выдаваться только при оценке кредитоспособности родителей.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.08.2019 12:22|

| Молодым россиянам захотели запретить кредиты

А кому разрешить? Старперам 80+?

Гость|05.08.2019 12:30|

Гость писал(a):

Гость|05.08.2019 12:22|
Ну не надо утрировать из крайности в крайность.

Гость|05.08.2019 12:33|

penzainform.ru писал(a):

Молодежь, только достигшая совершеннолетия, часто злоупотребляет кредитами и берет их на модные гаджеты, дорогие автомобили, отдых за рубежом, считает Петров.
Конечно. зачем молодым это все? Нужно сразу в ипотеку вкрячиться до 50 лет! И забыть про отдых, гаджеты и автомобили. Стать рабом банка

Гость|05.08.2019 12:34|

penzainform.ru писал(a):

кредитование молодежи до 25 лет негативно влияет на государственные интересы по поддержке развития института брака, деторождения
Нужно думать о браке деторождении. Совсем молодежь от рук отбилась с отдыхами и гаджетами.

Гость|05.08.2019 12:35|

Пора валить из этой страны. Налог на бездетность, теперь еще они будут решать на что мне брать кредит. Может, тогда уж браки с 5 лет введете, чтоб школу закончил - женился и рожать сразу принудительно?

Гость|05.08.2019 12:36|

эй вы там, чиновники! хватить за меня решать, как мне жить. Рожайте сами, женитесь, учитесь. Мне за это не нужно ваших подачек в виде маткапа. И ваше хваленое образование тоже, где каждый препод ток бабки гребет. А потом с этим образованием только в макдак идти.

Гость|05.08.2019 12:38|

Для разведения , да вы и сами говорите, что деторождение - смысл всей вашей жизни.

Гость|05.08.2019 12:38|

penzainform.ru писал(a):

на государственные интересы
да чихал я на ваши интересы. кто о наших интересах думает?

Гость|05.08.2019 12:43|

Гость писал(a):

Конечно. зачем молодым это все? Нужно сразу в ипотеку вкрячиться до 50 лет! И забыть про отдых, гаджеты и автомобили. Стать рабом банка
Не,предложенный закон в корне не верен.Безработным,вообще,кредиты не давать!!!Только тем,у кого трудовой стаж не менее 2-х лет!

Гость|05.08.2019 12:48|

Когда вернется графа ПРОТИВ ВСЕХ в бланки голосований? Достали!!!

Гость|05.08.2019 13:00|

Гость писал(a):

Пора валить из этой страны.
А там тебе не то, что кредит, вино не продадут, пока сопли не подотрёшь, однако.

Имя: Гость
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