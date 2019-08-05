05.08.2019 | 12:55

В столице Египта Каире прогремел взрыв после ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает Reuters.

На данный момент сообщается о гибели как минимум 19 человек, еще 32 получили ранения. Известно, что автомобиль выехал на встречную полосу, столкнулся с другими машинами, после чего прогремел мощный взрыв около Каирского НИИ онкологии.

Полиция ведет расследование обстоятельств случившегося, другие детали происшествия неизвестны.

В мае в Египте рядом с Большим национальным музеем в Гизе прогремел взрыв. Инцидент произошел во время проезда туристического автобуса. Тогда сообщалось о 17 раненых.