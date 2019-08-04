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В стране и мире | В российском контактном зоопарке зарезали половину животных

04.08.2019|10:20
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В контактном зоопарке на территории сада имени Пушкина в Челябинске зарезали половину животных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК России («Жестокое обращение с животными»). Отмечается, что причина гибели зверей будет установлена в ходе назначенной судебно-ветеринарной экспертизы.

«У нас на территории нет охраны, только в самом парке. Животные остаются на ночь в закрытых домиках и загонах. Утром половину из них мы нашли мертвыми — поросят, уток, кролика и других. Ветеринар, который их осмотрел, считает, что раны нанесены ножом. Рядом с вольерами были также следы собаки», — рассказал журналистам работник парка.

По его словам, мертвые животные были обнаружены утром в пятницу, 2 августа.

В феврале в сети появилось видео, на котором мужчина с фотоаппаратом мучил животное ради снимка. Он постоянно дергал его за цепь на шее, чтобы тот смотрел в кадр, запугивал стулом, кричал. Отмечалось, что зверя также били по морде.

Источник — lenta.ru
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