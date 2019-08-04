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В стране и мире | Умер Вилли Токарев

04.08.2019|15:55
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Певец Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни. Об этом ведущему «Эха Москвы» Николаю Тамразову сообщила семья артиста.

Причины смерти не уточняются.

Вилли Токарев был известным российским и американским автором-исполнителем песен в жанре русский шансон. Он окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабаса, работал в оркестре Анатолия Кролла, симфо-джаз-ансамбле Жана Татляна, в ансамбле Бориса Рычкова, певицы Гюлли Чохели. Позже — в ансамбле «Дружба» Александра Броневицкого вместе с Эдитой Пьехой.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.08.2019 16:23|

Да, легендарная личность, уходят остатки «золотого фонда», печально. Земля ему пухом.

Гость|04.08.2019 16:39|

От старости умер, так что всё нормально , певец был хороший и скромный , по сути он превосходил даже Высоцкого по таланту .

Гость|04.08.2019 16:58|

эх хвост-чешуя...

Имя: Гость
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