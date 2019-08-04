04.08.2019 | 15:55

Певец Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни. Об этом ведущему «Эха Москвы» Николаю Тамразову сообщила семья артиста.

Причины смерти не уточняются.

Вилли Токарев был известным российским и американским автором-исполнителем песен в жанре русский шансон. Он окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабаса, работал в оркестре Анатолия Кролла, симфо-джаз-ансамбле Жана Татляна, в ансамбле Бориса Рычкова, певицы Гюлли Чохели. Позже — в ансамбле «Дружба» Александра Броневицкого вместе с Эдитой Пьехой.