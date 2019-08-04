04.08.2019 | 12:46

Румынский министр образования Екатерина Андронеску была уволена из-за некорректных высказываний о похищенной и убитой 15-летней девочке. Об этом на своей странице в Facebook сообщила премьер-министр страны Виорика Дэнчилэ.

Скандал разгорелся на прошлой неделе, когда Андронеску заявила, что похищенную девушку «учили не садиться в машины с незнакомцами». Дэнчилэ отмечает, что это заявление «показывает отсутствие понимания, как мы должны защищать наших детей от похищений, агрессии, жестокого обращения и торговли людьми».

По ее словам, такая безответственная позиция не отражает взглядов властей Румынии на проблему. Глава правительства также отметила, что отныне подобные заявления со стороны членов кабинета министров всегда будут караться отставкой.

Ранее из-за убийства 15-летней Александры Мецешану в отставку подал глава МВД Румынии Николае Мога.

Девушка перед своей гибелью трижды звонила в службу спасения, сообщая об избиении и изнасиловании со стороны подобравшего ее автостопом мужчины. Полиция прибыла на место происшествия лишь спустя 19 часов, когда она уже была мертва. После задержания и ареста мужчины, который признался в убийстве двух девушек, сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него дома сгоревшие останки как минимум четырех человек.

Резонансное убийство стало причиной возмущения румынской общественности. В стране прошли протесты против бездействия властей. Президент страны Клаус Йоханнис также обвинил в случившемся власти страны, заявив, что государство «не выполнило свою работу по защите фундаментального права — права на жизнь».