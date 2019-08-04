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В стране и мире | Россияне до смерти залечили друга от наркозависимости

04.08.2019|15:46
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Жители Санкт-Петербурга вывезли за город друга детства с наркозависимостью, чтобы вылечить его, привязали к кровати и оставили умирать. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, 2 августа два брата на машине перевезли приятеля в дачный дом садоводческого массива «Пупышево» с целью избавить его от наркотической зависимости. Там они сковали друга наручниками, лишив возможности самостоятельного передвижения. После этого братья уехали, оставив приятеля одного. Во время их отсутствия мужчина умер.

Тело 32-летнего погибшего обнаружили 3 августа. Его руки и ноги были скованы наручниками. По предварительным данным, оставившие его умирать дружили с погибшим с детства.

Мужчин задержали, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 127 УК («Незаконное лишение человека свободы, совершенное организованной группой, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Расследование продолжается, по делу будут назначены судебные экспертизы.

Ранее полиция обнаружила в Омске подпольный реабилитационный центр для людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. Между пациентами центра устраивали спарринг-бои. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала агентству, что пациентов насильно удерживали и не давали им общаться с родственниками. По словам потерпевших, к ним применяли физическую силу и угрожали, после чего заставляли подписывать документы о добровольном согласии на пребывание в учреждении.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.08.2019 17:02|

больше-то никак

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