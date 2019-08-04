Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|4 авг 2019|14:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+9oC
+10oC
Завтра | Дождь |
  73.19  |  $  65.87

В стране и мире | Российский полицейский остановил пьяного водителя и умер

04.08.2019|13:54
Печать

Сотрудника ДПС убили возле села Уланок Суджанского района Курской области. Подозреваемый задержан. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее заявление приводится на сайте ведомства.

Инцидент произошел вечером в субботу, 3 августа. Инспектор ДПС в свободное от работы время заметил нетрезвого водителя и попытался самостоятельно задержать его. В ответ мужчина оказал сопротивление и выстрелил в полицейского из охотничьего ружья. От полученных ранений сотрудник ДПС погиб на месте.

По горячим следам полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали жителя села Уланок 1965 года рождения. Сейчас с подозреваемым работают следователи.

Ранее, 1 августа, сообщалось о нападении на полицейских в Сургуте, в результате которого один из них погиб. Преступление произошло в одном из дворов города, куда силовики прибыли после сообщения о подозрительном гражданине. Во время задержания мужчина оказал сопротивление и ударил ножом полицейских. Один из них применил табельное оружие на поражение.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!