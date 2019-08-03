03.08.2019 | 15:50

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на предотвращение и пресечение мошенничеств с жильем граждан при осуществлении микрофинансовой деятельности.

Согласно документу, частным МФО запрещено выдавать займы под залог жилого помещения заемщика или иного физлица-залогодателя. Также частным МФО запрещается выдавать займы под залог доли в праве на общее имущество и под залог права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве.

Документ разработала группа депутатов и сенаторов во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Закон вступает в силу с 1 октября 2019 года.

В феврале Владимир Путин поручил пресечь неправомерные действия в отношении граждан со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов. Соответствующее распоряжение было включено в список поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию.