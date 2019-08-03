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В стране и мире | Россиянка родила ребенка по поддельным документам и попыталась его продать

03.08.2019|15:33
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В Нижегородской области местная жительница попыталась через посредницу продать своего новорожденного ребенка. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, в июле 2018 года 41-летняя женщина родила ребенка и по поддельным документам дала ему имя, позволяющее впоследствии отдать младенца другим людям. Вскоре после этого она покинула роддом, оставив новорожденного ребенка сообщнице, с которой якобы предварительно договорилась о совершении сделки.

Как уточняет региональное издание «НН.ру», беременность женщины была нежелательной. Ее соучастница по имени Валентина предложила забрать ребенка, когда тот родится, сделала для роженицы поддельный паспорт, а затем вызвала у нее искусственные роды. Ребенок родился раньше срока. Валентина забрала у роженицы ребенка безвозмездно, а потом попыталась продать его семейной паре за 300 тысяч рублей. Сделка так и не состоялась, новорожденного ребенка поместили в специальный центр.

В марте мать ребенка задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 127.1 УК («Совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего»). Она признала вину. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Посреднице, которой женщина передала новорожденного ребенка, было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними, в феврале ее заключили под стражу.

В январе сообщалось о жительнице Хабаровска, которая подарила новорожденную дочь подруге из-за нехватки денег и была приговорена к трем годам лишения свободы условно по части 2 статьи 127.1 УК. На момент передачи ребенка женщина уже была матерью-одиночкой и воспитывая ребенка без мужа. Девочку поместили в специализированный дом ребенка.

Источник — lenta.ru
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