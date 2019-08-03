03.08.2019 | 12:04

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении пособий на ребенка до прожиточного минимума. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно документу, критерий нуждаемости семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, увеличится с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума. Кроме того, выплаты будут начисляться за первых двух детей в возрасте до трех лет.

Законопроект, расширяющий круг получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка, был принят Госдумой 24 июля. Прежний размер детского пособия составлял 50 рублей.