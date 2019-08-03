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В стране и мире | Путин повысил детские пособия до прожиточного минимума

03.08.2019|12:04
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Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении пособий на ребенка до прожиточного минимума. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно документу, критерий нуждаемости семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, увеличится с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума. Кроме того, выплаты будут начисляться за первых двух детей в возрасте до трех лет.

Законопроект, расширяющий круг получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка, был принят Госдумой 24 июля. Прежний размер детского пособия составлял 50 рублей.

Источник — lenta.ru
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