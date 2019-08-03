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В стране и мире | Основной версией крупного пожара в центре Москвы назвали поджог

03.08.2019|14:19
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Среди версий пожара в здании бывшего хладокомбината в центре Москвы рассматривается поджог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Электротехническая версия исключена полностью, так как здание неэксплуатируемое, оно отключено от всех коммуникаций, включая электроснабжение. Основная версия — занесение открытого источника огня, не исключен умышленный поджог», — сказал собеседник агентства.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки, а также человеческий фактор.

Пожар в бывшем производственном здании на Дубининской улице произошел утром в субботу, 3 августа. Ему был присвоен второй, повышенный, номер сложности. Общая площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров. К тушению огня привлекалась авиация.

Источник — lenta.ru
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