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В стране и мире | Число россиян с ВИЧ резко возросло

03.08.2019|14:27
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Число пациентов со впервые установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция» за десять лет увеличилось почти в полтора раза. Такие цифры приводит Министерство здравоохранения России, передает «Говорит Москва» в субботу, 3 августа.

Отмечается, что в 2018 году ВИЧ выявили почти у 86 тысяч человек. Всего в России зарегистрировано 896 тысяч ВИЧ-положительных.

1 августа стало известно, что ситуация с закупками препарата против ВИЧ под названием ламивудин в России оказалась близка к критической.

31 июля сообщалось, что граждане России стали чаще умирать от ВИЧ. В 2018-м показатель смертности увеличился на 2,2 процента за год, погибло более 20 тысяч россиян. При этом показатель оказался завышен, поскольку при наличии сочетания туберкулеза и ВИЧ-инфекции зачастую только последняя регистрировалась как причина смерти.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.08.2019 14:40|

Пацаны, как плохо болеть. Быбы не дают,как только узнают. Приходится скрывать. Иначе никак. Вот только вчера так и было.

Имя: Гость
Комментарий:

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