Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|3 авг 2019|13:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+20oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+18oC
+19oC
Завтра | Дождь |
  73.19  |  $  65.87

В стране и мире | Аномальной погоде в России дали объяснение

03.08.2019|12:10
Печать

Аномальная для лета погода в России обусловлена стационарным циклоном, который установился над Уралом. Об этом «Российской газете» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Вся европейская территория России будет не менее 8-9 дней находиться в тылу этого циклона, куда будут "закачиваться" воздушные массы не с северо-запада или с севера, что, в общем-то, более привычно, а с северо-востока», — рассказал синоптик.

По его словам, похолодание вызывают ветры, которые идут с моря Лаптевых, с Карского моря, с Новой Земли. Согласно расчетам, первая половина августа будет холоднее, чем вторая. Жителям Москвы, к примеру, стоит ожидать потепление до плюс 20 градусов, но тех, кто проводит отпуск на черноморских курортах порадует комфортная погода — в пределах 25-30 градусов.

Вильфанд отмечает, что парадоксально, но сейчас теплее как раз на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, в Бурятии, Забайкальском крае, Приморье. Синоптики не исключают, что россиян может ждать теплая осень.

Ранее 1 августа аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев сообщил, что аномально холодная погода, которую синоптики прогнозируют в России в августе, может негативно сказаться на самочувствии пожилых россиян и людей с хроническими заболеваниями. В зоне риска также россияне, которые плохо следят за своим здоровьем.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!