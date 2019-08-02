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В стране и мире | В российском регионе задумались о введении налога на бездетность

02.08.2019|10:26
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Башкирия может ввести налог на бездетность для повышения рождаемости в регионе. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель государственного собрания-курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

«Поскольку Конституция РФ провозглашает Россию социальным государством, не следует снимать с повестки вопрос о налоге на бездетность, который существовал в Советском Союзе вплоть до его распада, хотя лично мне более близка идея уменьшения суммы уплачиваемых налогов для родителей», — заявил он.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться парламентариями на осенней сессии. Соответствующее заявление спикер Госсовета сделал после того, как ознакомился с данными о рождаемости в регионе. Он отметил, что за первое полугодие в республике родились всего 19622 ребенка, хотя еще несколько лет назад эта цифра достигала 60 тысяч, а в 1940-50 годы превышала 100 тысяч человек.

Толкачев также выразил уверенность, что проблема с низкой рождаемостью характерна для всей России и большинства развитых стран. Среди причин он рассматривает менталитет современной молодежи, который, по его мнению, нацелен на личностный рост. Помимо так называемого налога на бездетность председатель Госсобрания предлагает ввести меры поддержки. Например, поощрять рождение первого ребенка.

В июле сообщалось, что рождаемость в России достигла своего минимума за последние 10 лет. За первые три месяца этого года в стране появились 355,3 тысячи малышей, что на 9,1 процента ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин отметил, что в целом показатели «неплохие».

Налог на бездетность существовал в СССР с ноября 1941 года и позиционировал себя как «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Согласно указу президиума верховного совета СССР от 21 ноября 1941 года, бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять шесть процентов зарплаты государству. Меньше ставка была у тех, кто получал меньше 91 рубля в месяц.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.08.2019 10:51|

Возьмут за причинное место, это мы уже проходили, рождаемость не повысится, а вот раздражитель для не любви власти будет.

Гость|02.08.2019 11:04|

Молодежь негодная, впитала видишь ли западные ценности, карьерный и личностный рост им подавай смердам. Плодиться не хочут!

Гость|02.08.2019 11:14|

Как же это по вашему, по усрашкинскому. Желаете с бездетных по второму разу денег поиметь. То, что такой налог уже существует (не в прямой форме), вас нисколько не смущает. Молодцы - плодите побольше идиотизма - чем его будет больше, тем быстрее вы на фонарных столбах закачаетесь.

Гость|02.08.2019 11:27|

Да как посмела наша молодежь думать о личностном росте! Надо же рожать рабов для наших чинуш, брать кредиты и ипотеки. Жить от получки до получки.

Может, у нас сейчас как в Советском союзе бесплатное образование, медицина и сады без очередей? Или квартиры наше государство как в СССР дает бесплатно? И все буквально все обеспечены работой?

Наши чинуши только налоги хотят как в СССР? А уровень жизни и зарплат как в СССР не хотят сделать?

Если и вводить такой налог, то только для тех у кого ежемесячная зарплата превышает 200 000 рублей.

Гость|02.08.2019 11:29|

Ахха, отлично. Не родил заплати налог с 15000 рублей. А родил - отберут дите, потому что с такой зарплатой не прокормишь ребенка.

Гость|02.08.2019 11:32|

Гость писал(a):

Может, у нас сейчас как в Советском союзе бесплатное образование, медицина и сады без очередей?
Ну да. И даже лучше. В Союзе медицины не было, и то очереди, образование самое поганое и пустое, сады с очередьми страшными были.

Гость|02.08.2019 11:33|

Да ввводите свои налоги, я не боюсссся. С моей зп 900 рублей всего возьмут. А на ребенка надо потратить в 10 раз больше.

Не рожала и не собираюсь! Я могу покупать себе одежду, ездить отдыхать каждый год, кушать то, что хочу.

А что ребенок? забудь про себя, про моря, про нормальную одежду. и 30 лет живи за чертой бедности

Гость|02.08.2019 11:33|

Гость писал(a):

Как же это по вашему, по усрашкинскому. Ж
А по-вашему - надо поскакать, и вуаля.Гость писал(a):
Не рожала и не собираюсь! Я могу покупать себе одежду, ездить отдыхать каждый год,
Голая и усталая. Держите её, паразитку такую!

Гость|02.08.2019 11:34|

А я вообще не женат ещё, мне то за что платить. Как я его рожу, сам что ли???

Гость|02.08.2019 11:34|

Гость писал(a):

Ну да. И даже лучше. В Союзе медицины не было, и то очереди, образование самое поганое и пустое, сады с очереди страшными были.
это в СССР вы ждали приема к врачу столько,ч то быстрее сдохнешь? при этом все пишут про диспансеризацию. Запись к эндокринологу на 3 месяца вперед, на узи - 5 месяцев.

Гость|02.08.2019 11:35|

Гость писал(a):

А я вообще не женат ещё, мне то за что платить. Как я его рожу, сам что ли???
суррогатная мать в помощь. Киркоров тож не женат

Гость|02.08.2019 11:38|

суррогатная мать в помощь. Киркоров тож не женат

Вот сравнили. У него денег сколько куры не клюют. Наших денег для суррогатных матерей не хватит. Да и что я с ним делать буду с ребенком, один. Скажете тоже.

Гость|02.08.2019 11:44|

Гость писал(a):

А по-вашему - надо поскакать, и вуаля.
И это всё, что твоя ватная головушка смогла родить за все годы твоего существования?

Оно и не удивительно - думать, это не колорадской ленточкой размахивать и мощи лизать.

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