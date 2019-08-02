02.08.2019 | 10:15

Воспитательница частного детского сада «Ясельки» в Астрахани передала двухлетнего ребенка неизвестной 80-летней пенсионерке. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Астраханской области.

О пропаже ребенка стало известно после того, как за ним около 16:00 по местному времени пришла его мать. Сотрудники дошкольного учреждения сообщили ей, что мальчика час назад забрала прабабушка. «Поскольку в данный момент прабабушка малыша однозначно не находилась в Астрахани и не могла забрать ребенка, мама обратилась с заявлением в правоохранительные органы», — рассказали в пресс-службе.

Двухлетнего мальчика и пенсионерку удалось найти по камерам видеонаблюдения спустя шесть часов. Их обнаружили на автобусной остановке. Стражей порядка пенсионерка убеждала, что это ее правнук. Как сообщает «Комсомольская правда», женщина состоит на учете у психиатра и у нее действительно есть правнук, правда он намного старше того, что она забрала из детского сада.

По словам родственников, бабушка любит долгие прогулки и не опасна для окружающих. Похищенного мальчика передали матери, но самим фактом заинтересовались следователи. В отношении работников детского сада начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.