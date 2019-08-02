Автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком в Апанасенковском районе Ставрополья. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агенства, пять человек погибли, 18 человек пострадали, 14 из них госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Отмечается, что три пассажира находятся в реанимации в стабильном состоянии.
Автобус направлялся из Волгограда в Ставрополь, в салоне находились 23 человека. Столкновение произошло в 2:30 по московскому времени на 420-м километре дороги Астрахань — Элиста — Ставрополь.
В качестве возможной причины аварии рассматривается усталость водителя. В Госавтоинспекции отметили, что сотрудники ГИБДД останавливали автобус при пересечении границы со Ставропольским краем в рамках операции «Сон за рулем». 59-летний водитель отказался от отдыха. Установлено, что он погиб в результате происшествия.
В июле семь россиян, в том числе трое детей, погибли при столкновении двух автомобилей в Туве. Авария произошла на 20-м километре автодороги Кызыл — Эрзин. Водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora.
«В настоящее время из автобуса изъята видеокарта с регистратора, на которой предположительно водитель грузовика мог допустить выезд на полосу встречного движения, а водитель автобуса попытался избежать удара, но не успел. От столкновения автобус опрокинулся», – говорится в сообщении МВД.