Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|2 авг 2019|15:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Дождь |
  72.57  |  $  65.38

В стране и мире | Пять россиян погибли из-за выехавшего на встречку автобуса

02.08.2019|14:21
Печать

Автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком в Апанасенковском районе Ставрополья. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агенства, пять человек погибли, 18 человек пострадали, 14 из них госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Отмечается, что три пассажира находятся в реанимации в стабильном состоянии.

Автобус направлялся из Волгограда в Ставрополь, в салоне находились 23 человека. Столкновение произошло в 2:30 по московскому времени на 420-м километре дороги Астрахань — Элиста — Ставрополь.

В качестве возможной причины аварии рассматривается усталость водителя. В Госавтоинспекции отметили, что сотрудники ГИБДД останавливали автобус при пересечении границы со Ставропольским краем в рамках операции «Сон за рулем». 59-летний водитель отказался от отдыха. Установлено, что он погиб в результате происшествия.

В июле семь россиян, в том числе трое детей, погибли при столкновении двух автомобилей в Туве. Авария произошла на 20-м километре автодороги Кызыл — Эрзин. Водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|02.08.2019 14:43|

«В настоящее время из автобуса изъята видеокарта с регистратора, на которой предположительно водитель грузовика мог допустить выезд на полосу встречного движения, а водитель автобуса попытался избежать удара, но не успел. От столкновения автобус опрокинулся», – говорится в сообщении МВД.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!