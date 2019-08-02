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В стране и мире | Ипотека оказалась лекарством от разводов

02.08.2019|16:24
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Семьи, выплачивающие ипотеку, разводятся в разы реже пар, которые не являются заемщиками. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) (есть в редакции «Ленты.ру»).

Доли разводов среди российских семей, оформивших ипотеку, и семей, не обремененных кредитом на жилье, составляют 2 и 10-20 процентов соответственно, отмечается в исследовании. Как подсчитали эксперты, по состоянию на середину 2019 года в процессе развода находилось около четырех тысяч супружеских пар, имеющих просрочку по ипотеке. Это порядка 20 процентов всех просроченных на срок 90 и более дней ипотечных кредитов.

При этом около 40 процентов супружеских пар ипотечных заемщиков в России, приняв решение о разводе, допускают небольшие (на срок до 90 дней) просрочки по кредиту. Как отмечается в материалах, чаще всего причиной просрочки выступает внутренний конфликт в паре. «Однако спустя время большинству [таких пар] удается решить данный конфликт», — отмечают аналитики.

Ранее аналитики «Миэль» назвали оптимальный размер ипотечного кредита — по статистике компании, размер платежа не должен превышать 30 процентов семейного дохода. В случае превышения такой нормы у заемщиков может формироваться так называемая «ипотечная усталость» — психологическое состояние, которое характеризуется ощущением сильного морального давления и может приводить к личностным и семейным проблемам.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.08.2019 16:35|

"Ипотека оказалась лекарством от разводов"

Берите кредитов побольше и разных, а без зряплаты можно и обойтись. И рожайте детей, да побольше, побольше! Ато на налоги за бездетность можно угодить.

Имя: Гость
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