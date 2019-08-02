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В стране и мире | Доллар взлетел

02.08.2019|16:23
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Курс доллара 2 августа пробил отметку в 65 рублей. В 12:15 стоимость американской валюты составила 65,05 рубля, следует из данных торгов.

Европейская валюта в пятницу также растет. В 12:03 курс евро составил в 72,02 рубля и затем продолжил расти. Максимума он достиг в 14:45, оказавшись на отметке 72,53 рубля.

Российская валюта слабеет на фоне негативных настроений на финансовых рынках из-за угроз Дональда Трампа в отношении Китая. Накануне американский президент заявил, что США с 1 сентября введут 10-процентные пошлины на оставшийся китайский импорт, который оценивается в 300 миллиардов долларов. Китайская сторона уже заявила, что готова принять ответные меры.

Кроме того, 2 августа стало известно, что Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за «дела Скрипалей». Он включает две ограничительные меры: запрет банкам США предоставлять какие-либо займы или кредиты российскому правительству и блокировку финансовой или технической помощи России со стороны международных институтов.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.08.2019 16:29|

Верным курсом идиёте, даварищи.

Гость|02.08.2019 17:21|

Не зря Воффка в батискафе катался, дно прощупывал...

Гость|02.08.2019 17:36|

Не стоять, не стоять!, засосёт. Товарищ старшина, мы и так уж стараемся ..вижу как вы стараетесь, боец Четвертак уже осталась без сапога, ладно саму не засосало.

Имя: Гость
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