Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|1 авг 2019|14:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
  75.00  |  $  64.04
 

В стране и мире | Россиянка изгоняла из ребенка бесов хоккейной клюшкой

01.08.2019|13:23
Печать

В одном из отелей Нижнего Новгорода 29-летняя россиянка избила сына хоккейной клюшкой и ввела ему инъекцию обезболивающего и димедрола, пытаясь изгнать из ребенка бесов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По версии следствия, женщина связала ребенка вечером 25 июля, несколько раз ударила хоккейной клюшкой, а затем ввела инъекцию. «Комсомольская правда» уточняет, что мать вкалывала ребенку обезболивающее и димедрол, чтобы он не плакал и не привлекал внимание персонала отеля. После избиения женщина сбежала.

По информации издания, 12-летнего мальчика в синяках обнаружили в номере спустя сутки. Все это время он провел без еды и воды. Рядом с ним была обнаружена хоккейная клюшка. Сначала ребенок утверждал, что получил травмы в результате игры в хоккей. Затем мальчик признался, что его избила мать, которая якобы изгоняла из него бесов.

Мать ребенка задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица»). Женщине будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, уточняется на сайте регионального управления Следственного комитета. Избитого хоккейной клюшкой ребенка поместили в социально-реабилитационный центр, месячную дочь россиянки — в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось о россиянке, которая избила приемного ребенка табуреткой и сломала ему ногу. По версии следствия, обвиняемая, «используя малозначительные поводы», физически и морально наказывала десятилетнего мальчика и девятилетнюю девочку. Ее признали виновной по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), пунктам «а» и «г» части 2 статьи 117 УК («Истязание») и пункту «в» части 2 статьи 112 УК («Причинении вреда здоровью средней тяжести»).

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|01.08.2019 13:54|

Мама хотела, что бы сын больше голов забивал.

Гость|01.08.2019 13:54|

penzainform.ru писал(a):

«Причинении вреда здоровью средней тяжести»
Психологическую травму, которая останется с ребёнком на всю жизнь, никто в расчёт не берёт.

Гость|01.08.2019 13:59|

Одна недавно ребёнка с балкона выбросила на той же почве. Говорила, что по ТВ на РенТВ ей сказали изгнать.

Гость|01.08.2019 14:02|

Как вы можете ее осуждать! Онажемать!

Гость|01.08.2019 14:05|

по 3 храмика в сутки говорите?

мало - нужно больше храмиков! пусть усе матери бесов изгоняют!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!