01.08.2019 | 11:04

В августе температура в большинстве регионов России будет ниже нормы. Об этом рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в интервью «Российской газете».

«В Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа в начале месяца будет холоднее обычного, а затем температура вернется к средним многолетним значениям», — отметил метеоролог.

Отмечается, что для Москвы дневная норма температуры — 24 градуса. Первая неделя августа в этом году будет холоднее нормы, предупредил Тищенко. Понижения средней температуры могут ожидать жители Приволжского федерального округа и юга европейской территории страны, тогда как на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, в Бурятии, Забайкальском крае и Приморье этот август будет теплее обычного.

Кроме того, в Крыму и Краснодарском крае ожидаются температуры, близкие к нормальным. Так, днем на Черноморском побережье воздух будет прогреваться до 25-30 градусов, а иногда даже до 32.

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