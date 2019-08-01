В России появилась категория граждан, которые не могут взять кредиты даже в микрофинансовых организациях (МФО) и микрофинансовых компаниях (МФК), говорится в исследовании МФК «Робот Займер» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Согласно приведенной авторами статистике, в стране на сегодняшний день насчитывается несколько тысяч заемщиков, которые получают отказ от микрокредиторов по причине превышения годового лимита. принятому в прошлом году «Базовому стандарту потребителей услуг МФО», каждая микрофинансовая организация может выдать в год не больше девяти займов одному человеку.
Из-за этого МФО и МФК вынуждены отказывать таким клиентам, хотя те являются надежными и платежеспособными заемщиками со стабильной работой. Большинство из них — мужчины средних лет. Потребность в займах вызвана «не сиюминутными желаниями, а объективной необходимостью». При этом они, чаще всего, не выбирают весь лимит одобренных им средств.
Многие из таких заемщиков обращаются в МФО и МФК, а не в классические банки, из-за более выгодных условий. Так, банковские кредитные карты имеют высокую стоимость обслуживания, комиссию за снятие наличных и целый ряд ограничений, например, невозможность перевода средств на дебетовую карту. В микрофинансовых компаниях им зачастую предоставляют льготные условия как постоянным клиентам.
Из-за действующего ограничения на количество займов в течение года такие люди вынуждены будут переходить в другую МФК или обращаться на «серый» рынок, отмечают авторы.
Бред какойто.
МФ - конский %.
С кредиток наличные снимать не надо, хавчик можно по безналу купить. Коммуналку - можно оплатить с задержкой, хотя можно и той же кредиткой оплатить. Так какая там "объективная необходимость"?
Остаются комерсы с кедитом на оборотку. Но это другая тема...